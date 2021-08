Nur beim Teamchef kennt Kabarettist Alex Kristan keinen Spaß

Auch bei der EM hat Kristan erst das Spiel gegen Italien überzeugt, in dem seinem Liebling Marko Arnautovic ein Tor aberkannt wurde. Und in Hinblick auf die in 455 Tagen startende WM in Katar meint der Schmähbruder voller Ernst: „Das Team hat Riesenpotenzial für mehr als nur Quali-Spiele.“

Noch aber sollten, ehe es in Kopenhagen gegen den überlegenen Gruppenersten Dänemark zu bestehen gilt, die nächsten drei Qualifikationspartien in Moldau, in Israel und im Wiener Happel-Stadion gegen Schottland gewonnen werden. Wird das Neun-Punkte-Ziel in der ersten Septemberwoche verfehlt, wäre der gute EM-Eindruck rasch vergessen und würden Teamchef-Diskussionen wieder aufflammen.

Zumal einige Landespräsidenten – zumindest vor der EM – ohnehin ähnlich kritischer Meinung über Foda wie Kristan waren.