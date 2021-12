Winheims Tagebuch: Sportliche Märchen aus Tausendundeiner Nacht

In Abu Dhabi wird Max Verstappen erstmals Formel-1-Weltmeister, oder Lewis Hamilton verteidigt erfolgreich seinen Titel. In Abu Dhabi wird Dominic Thiem am 16. Dezember erstmals nach hartnäckiger Handverletzung bei einem Turnier aufschlagen. In Abu Dhabi lässt sich gern die Golf-Weltelite verwöhnen. Fehlt nur, dass, so wie’s der neue FIS-Präsident Johan Eliasch vorschlägt, erstmals auch die Skifahrer in den Emiraten ... halt – das gab’s ja schon vor 23 Jahren, als ...

... Hans Knauß, Patrick Ortlieb und Co. vor ihrem Jux-Start in einem Militärzelt in der Liwa-Wüste nächtigten; als der ÖSV unter Peter Schröcksnadels Regie von Sponsoren finanzierte PR für die Ski-WM 2001 in St. Anton und zugleich für Desert Skiing (das die Araber tatsächlich in ihr Touristenprogramm aufnahmen) machen wollte; als Steffi Schuster (WM-Abfahrtsdritte 1999) und Karl Schranz mit ihren Skiern in den Sand köpfelten; und als Hannes Trinkl vorzeitig heimflog, weil er’s nicht aushielt in der Hitze. Derselbe Trinkl, der 2001 in St. Anton Abfahrtsweltmeister werden sollte.