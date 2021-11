Knauß & Kohl: Von Buhmännern zu TV-Lieblingen

13 Jahre später hat die Öffentlichkeit die G’schicht verziehen. Oder auch längst vergessen. Bei den Dancing Stars jedenfalls war Kohl, obwohl von Buchmachern stets als erster Ausscheide-Kandidat gehandelt, sogar noch bei der Finalrunde auf dem Parkett. Was er weniger seinen tänzerischen Qualitäten als vielmehr den Pro-Kohl-Stimmen bei der Publikumswahl verdankte.

Die Teilnahme an der Tanzerei war für Kohl wichtiger als das Siegen. Weil auch PR fürs Radgeschäft. Das in Wien 23 mit einer 3.000-Quadratmeter- Verkaufsfläche als das größte in Österreich gilt. Dort werden Kunden vermessen wie Astronauten. Und wer’s ein bissl bequemer will, für den hat Kohl legales Doping parat, das bergauf weiterhilft. Ein Elektro-Radl.