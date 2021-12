Mediziner über Sport-Stars und Corona: "Impfen ist alternativlos"

Für den Fußball in Rot-Weiß-Rot aber sieht ein Lehrbeauftragter an der Wiener Sportuni im Moment schwarz. Noch dazu einer, der ausgebuchte Fußballkurse auf der Schmelz leitet.

Sie meinen Magister Dritan Baholli.

Baholli, der in erfolgreicheren Rapid-Zeiten Leistungsdiagnostiker in Hütteldorf war, spricht von einem dramatischen Stillstand beim Fußballbund. Er warnte nach der Rückkehr von einer fußballspezifischen sportwissenschaftlichen Tagung in Kopenhagen, dass Österreich gegenüber Ländern mit vergleichbarer Größe wie Schweiz oder Dänemark hinsichtlich Trainingssteuerung völlig den Anschluss verlieren werde. Sehen Sie das auch so negativ?

Soweit ich das beurteilen kann, sehe ich eher Defizite im technisch-taktischen Bereich. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass im deutschen Fußball, wo sich auch Österreicher bewähren, alles noch um einen Tick schneller ist. Dennoch wird auch in Österreich gute Arbeit geleistet, wie zum Beispiel in Salzburg. Dass Karim Adeyemi, den man in München gehen hatte lassen, zum deutschen Nationalspieler wurde, ist insbesondere auf seine Salzburger Ausbildung zurückzuführen. Ich kenne Adeyemi. Er wurde ja mit uns im Sommer U-21-Europameister.

13 Kilometer von ihrem Wiener Arbeitsplatz entfernt residiert Österreichs Fußballbund. Wurden Sie von ihm schon einmal kontaktiert?

Nein. Aber Österreich hat ja auch gute Ärzte.