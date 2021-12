Wien bleibt scharf

Oberösterreich wird nicht dem Plan Nehammers folgen, sondern den Lockdown mindestens bis zum 17. Dezember verlängern.

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) äußerte sich zuversichtlich, dass man Lösungen finden werde. Der Handel soll jedenfalls am 13. aufmachen. Ob man die Gastronomie und Hotellerie mit Montag öffnen kann, würden die Gespräche zeigen.

Einen eigenen Weg schlägt einmal mehr – trotz relativ niedriger Infektionszahlen – Wien ein. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte am Dienstag nach Beratung mit seinem Expertenstab einen zweistufigen Öffnungsplan an.

Am 13. Dezember werden in Wien nur der Handel und körpernahe Dienstleister (z.B. Friseure) für Geimpfte und Genesene öffnen. Weiters Kulturbetriebe, wobei noch offen ist, ob dort eine 2-G-Plus-Regel oder eine 2-G-Regel mit FFP2-Maskenpflicht gelten wird. Auch Outdoor- und Indoor-Sport (ohne Körperkontakt) wird wieder möglich sein. Weiters ist mit den bestehenden Sicherheitskonzepten der Handel sowie Take-away-Gastro auf Weihnachtsmärkten wieder möglich.

Erst am 20. Dezember öffnen in Wien die Gastronomie (inklusive der Stände auf den Weihnachtsmärkten, aber ohne Nachtgastro) und die Hotels, ebenfalls unter der 2-G-Regel.

Doskozil will aufsperren

Im Burgenland, wo die Infektionszahlen ähnlich niedrig wie in Wien sind, plädiert man für eine Gastro-Öffnung (mit Sicherheitsauflagen) bereits am 13. Dezember. Aufgrund der sinkenden Inzidenz, einer hohen Impfrate und der stabilen Lage in den Spitälern sei im Burgenland die Verlängerung eines harten Lockdowns nicht zu rechtfertigen, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Sein steirischer Amtskollege Hermann Schützenhöfer (ÖVP), bisher eher auf der vorsichtigen Seite, sprach am Dienstag von "größeren Öffnungen, aber mit strengen Sicherheitsmaßnahmen".

Niederösterreich ist abwartend, Kärnten ebenso, während sich der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter bereits am Sonntag vehement für eine Öffnung aller Bereiche ausgesprochen hatte. Sein Amtskollege aus Vorarlberg, Markus Wallner (ÖVP), kündigte am Dienstag eine Öffnung mit 13. Dezember mit Begleitmaßnahmen wie Sperrstunden an.