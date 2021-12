Impfen? "Weil Christen an einen Gott des Lebens glauben"

Hat Zuversicht auch mit Spiritualität zu tun?

Forschungen zeigen, dass gelebte Spiritualität eine zentrale Quelle von Zuversicht ist. Gerade in Krisenzeiten. Das kann auch relevant sein für Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. Wenn in Krisen das ängstigende Gedankenkino rotiert, hilft es, in die Gegenwart zu kommen. Etwa den Duft eines geliebten Menschen einatmen oder am Teich stehen und den Enten zuschauen. Manchmal stellt sich dann ein Ahnen ein, dass man in etwas Großem und Ganzen geborgen ist. Das über unser begrenztes Leben hinausgeht. Als Christin glaube ich, dass der Zusammenhang, in den wir eingebettet sind, ein göttlicher ist. In ihr – der göttlichen Liebe – bewegen wir uns, sind wir und leben wir. Wenn ich in Krisen mit meinem Latein am Ende bin, stärkt dieses Vertrauen meine Zuversicht.