„Ein riesiger Rückschritt“: Philosoph Bazon Brock zur Gegenwart

Kunstvermittlung solle den geistigen Hintergrund liefern, vor dem das in Museen und Ausstellungen Gezeigte erscheint: „Alles, was an der Wand hängt und als relevante Kunst behauptet wird, ist nur im Hinblick auf das bedeutsam, was nicht gezeigt wird“, sagt Brock.

Die Frage, wie sich gemeinsame Bedeutungsvorräte herstellen lassen, macht den Vermittlungsabteilungen der Kunsthäuser heute aber Kopfzerbrechen. Denn man will diverses Publikum aus anderen Kulturkreisen als dem westlichen abholen, der verbindliche Bildungskanon ist auch im Westen zerfranst.

Brock wird, darauf angesprochen, fast zum Hardliner. „Wenn es um Kunst geht, geht es nur um die Kulturen, die den Kunstbegriff hervorgebracht haben“, sagt er. „Und da sieht man weltgeschichtlich nichts Anderes als die letzten 600 Jahre in Europa. Im alten Ägypten gab’s keinen Kunstbegriff, im alten Griechenland, im alten Rom, im frühen Christentum gibt es keinen, bei den Hethitern nicht, bei den Persern nicht, bei den Babyloniern, den Chinesen nicht.“

Kunst und Wissenschaft, so wird klar, sind in Brocks Denken messerscharf abgegrenzt von „Kultur“, die er als gemeinsame Gebräuche und Hervorbringungen in Gesellschaften begreift. Zwar sei jeder ein kulturell geprägtes Wesen, so Brock, aber: „Wenn ich Chemie betreibe, kann ich das nicht mit meiner kulturellen Herkunft tun, sondern nur als Chemiker. Ich muss meine kulturelle Herkunft völlig vergessen und mich aus der Kultur ausklinken.“