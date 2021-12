Status-Update aus der Kunstwelt: Das Ende des Künstlerkults

Zur Erinnerung: NFTs, das sind jene digitalen Zertifikate, die es erlauben, Kunstwerken (und vielem anderem mehr) den Status eines Unikats zuzuschreiben. Auch Bilder, die theoretisch endlos kopierbar sind, werden damit als Rarität handelbar. Viel beachtete Rekordpreise wurden 2021 für NFTs bezahlt, es war „das Jahr, in dem sich das Kunstobjekt dematerialisierte“, schreibt ArtReview.

Die Meldung fiel – wohl nicht zufällig – just in die Zeit, in der in Miami der Ableger der Messe „Art Basel“ nach coronabedingter Pause seine Auferstehung feiert. Sah man auf der Schweizer Stamm-Messe im September eher zögerliche Versuche, so sind NFTs in Miami derzeit voll angesagt – denn die Stadt in Florida positioniert sich Tech-Unternehmern seit Längerem als Standort-Alternative zum Silicon Valley.

Digitale Kunst – jene mit NFT-Zertifikat, aber auch solche, die sich Augmented Reality oder Künstliche Intelligenz zunutze macht – findet also eine neue Käuferschicht. Sie ist laut Art Newspaper zunehmend ein Türöffner für High-End-Galerien, die sich bisher schwertaten, Tech-Milliardären Skulpturen oder Gemälde zu verkaufen. Über die ästhetische Qualität dessen, was nunmehr als Statussymbol einer neuen Elite gehandelt wird, lässt sich übrigens durchaus streiten.