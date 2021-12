100 einflussreichste "Personen" der Kunstwelt: NFT an der Spitze

Es ist ein schön eingeübtes Ritual: Alljährlich veröffentlicht die britische Zeitschrift "Art Review" ihr Ranking der "Power 100", der 100 einflussreichsten Personen der Kunstwelt. Die Liste - von einem Expertengremium erstellt - gibt bei aller Subjektivität Aufschluss über das, was gerade als wichtig wahrgenommen wird.

2021 sind das "Non-Fungible Tokens" oder NFTs: Die Technologie, die digitale Erzeugnisse via Blockchain als Unikat definiert und handelbar macht, krempelte heuer die Kunstwelt um. Allgemein publik wurde die bereits seit Jahren existierende Technik durch Rekord-Ergebnisse am Auktionsmarkt, doch die Folgen sind weitreichend, so dass auf jedem Level der Kunstwelt darüber nachgedacht wird. "Alle Annahmen über den Kunstmarkt und die Kunst an sich wurden in chaotische, kreative Unsicherheit geworfen", heißt es in der Begründung der Jury, die erstmals eine "nichtmenschliche Entität" an die Spitze ihres Rankings reihte.