NFT-Kunst zwischen Millionendeals, Merchandising und Museumssälen

Ein paar Nachrichten aus der Welt der Digitalkunst: Sotheby's setzte am Donnerstag mit einem "CryptoPunk" - einem digitalen Pixelgesicht, das mithilfe der NFT-Blockchain-Technologie als Unikat festgeschrieben war, 11,7 Millionen US-Dollar um. Fast zeitgleich gab eine Kirchengemeinde in Bologna bekannt, dass sie Kunstwerke der eigenen Sammlung digitalisiert und ebenfalls als NFT verkauft - quasi als digitaler Klingelbeutel, um das künstlerische Erbe der Kirche zu bewahren. So lässt sich zum Beispiel der digitale Token einer Maria vor dem Kreuze Jesu Christi unter dem Titel „Schatten und Licht“ für derzeit etwa 54 US-Dollar erstehen.

Wenn sich daraus etwas ablesen lässt, dann der Umstand, dass die Welt der digitalen Echtheitszertifikate keine Sache eingeschworener Techno-Freaks mehr ist: Vor allem dank der Meldungen hoher Auktionspreise für digitale Bilder, die theoretisch endlos kopierbar sind, an ein NFT gekoppelt aber einen festen Wert erhalten, springen Akteure aus verschiedenen Sphären auf den Trend auf. Und es sind nicht nur Finanzjongleure.

Viele Anwendungsmöglichkeiten

Die Nachlass-Foundation von Andy Warhol hatte etwa Ende Mai bei Christie's fünf Bilder, die der Pop-Künstler in den 1980ern am Computer generiert hatte, um 3,38 Millionen US-Dollar versteigert. Die Uffizien in Florenz fertigten eine digitale Reproduktion von Michelangelos berühmtem Bild der Heiligen Familie an und verkauften es um rund 140.000 Euro, um die Museumskasse aufzubessern. Zahlreiche Kunstschaffende weltweit koppeln ihre Werke selbst an NFTs und versuchen so, ihre Kunst zu verkaufen.