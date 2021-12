Von Zellhofer bis Kirchgasser: Frauen vor, noch ein Tor

600.000 ORF-Seher beim Herren-Super-G in Beaver Creek und danach mehr als 700.000 bei den Damen in Lake Louise, wo mehr Läuferinnen am Start stehen als Skifans im Ziel. Geisterrennen mindern das TV-Erlebnis weniger als Geisterfußball. Weitere Resümees im Virusjahr 2 werden gezogen werden, wenn die Liga in die Winterpause geht.

Gebührt dem Salzburger Jungbullen Nikolaus Seiwald oder dem Rapidler Marco Grüll (übrigens auch gebürtiger Salzburger) der Titel Aufsteiger des Jahres? Geht Franco Fodas Auswahl als Flop (vier Niederlagen in der WM-Quali) oder top (Aufstieg in die EM-Zwischenrunde) in die Annalen des zum Schönfärben neigenden ÖFB ein? Ist der Video Assistant Referee (VAR) Garant für mehr Gerechtigkeit oder vorerst nur teure Fehlinvestition?