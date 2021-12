ÖFB-Frauen machten "offensiv tolle Schritte nach vorne"

Hotelsuche

Billa und Co. können, zumindest was das Nationalteam betrifft, bis zum nächsten Lehrgang im Februar, wo zwei Testspiele geplant sind, durchschnaufen. Fuhrmann und den Verantwortlichen geht es anders. Kommende Woche soll sich entscheiden, wo das ÖFB-Team bei der EM Quartier bezieht. Die Teamchefin machte sich vor Ort ein Bild, ohne richtig glücklich zu werden. Auch da Norwegen und Nordirland sich Unterkünfte sicherten, die auch für Österreich interessant gewesen wären. Die Beiden spielen zwei Partien an einem Ort, hatten deshalb das Vorrecht gegenüber der ÖFB-Truppe, die an drei verschiedenen Orten antritt.

"Wir sind verwöhnt in Österreich von der Hotellerie, in England sind gute Hotels rar, ich bin nirgends zu 100 Prozent zufrieden", sagte Fuhrmann. Die Tendenz geht wohl in Richtung eines Hotel im Süden, wo ein Trainingsplatz gleich angeschlossen ist. Diese Variante hatte auch schon 2017 beim Halbfinaleinzug in den Niederlanden den gewünschten Erfolg gebracht.