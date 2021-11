8:0 in Luxemburg: ÖFB-Frauen mit einem Kantersieg auf WM-Kurs

Luxemburg - Österreich 0:8 (0:4).

Luxemburg, Stade de Luxembourg, SR Andromachi Tsiofliki/GRE. Tore: Enzinger (16., 17., 23.), Billa (27., 62.), Dunst (48.), Höbinger (60.), Zadrazil (68.)

Österreich: Pal - Georgieva, Wenninger, Kirchberger (15. Schiechtl) - Dunst (81. Schasching), Zadrazil (81. Degen), Eder (46. Plattner), Höbinger, Hanshaw (62. Naschenweng) - Billa, Enzinger

Weiters: England - Lettland 20:0 (8:0)

Bereits am Montag: Nordirland - Nordmazedonien 9:0 (4:0)

Tabelle: 1. England 6 6 0 0 53:0 18 2. Österreich 6 4 1 1 29:4 13 3. Nordirland 6 4 1 1 30:6 13 4. Luxemburg 5 1 0 4 3:29 3 5. Nordmazedonien 6 1 0 5 6:38 3 6. Lettland 5 0 0 5 2:46 0

Ergebnisse ÖFB-Team: 8:1 in Lettland, 6:0 in Nordmazedonien, 5:0 gegen Luxemburg, 2:2 in Nordirland, 0:1 in England

Weitere Spiele ÖFB-Team: Österreich - Nordirland (8.4.), Österreich - Lettland (12.4.), Österreich - England (3.9.), Österreich - Nordmazedonien (6.9.)

Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die Gruppenzweiten erreichen die Play-offs. Dort werden weitere drei WM-Plätze für die Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland vergeben.