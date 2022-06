Wasserspringer Alex Hart: Mit Wachs auf den Beinen zur Schwimm-WM

Nicht ganz so einfach war für Alex Hart und seine Familie der Sprung in die USA. „Es ist immer leichter für die Person, die weggeht, weil die in eine neue Welt, in ein neues Leben eintauchen kann. Für meine Eltern und meine Schwester ist es aber genau dasselbe Leben – nur ohne mich. Sie fehlen mir immer sehr.“

Vier Tage zu Weihnachten und zwei Monate im Sommer besucht Hart die Familie. Seit 2019 studiert er an der University of North Carolina (UNC) an der Ostküste Nordamerikas. „Damit hab ich den Jackpot geknackt!“ 60.000 Euro ist sein Vollstipendium an der UNC jährlich wert.