Der Ukrainer, der gegen seinen größten Unterstützer verlor

Während der 25-Jährige am Dienstag in Budapest über die 800 Meter Freistil die Bronzemedaille gewann, stand sein 54-jähriger Vater in der Ukraine an der Front. „Bevor er in den Krieg zog, sagte er zu mir, er muss gehen, um unser Land und unsere Familie zu verteidigen. Und er sagte, dass auch ich gehen muss, um unser Land und unsere Familie zu verteidigen – aber in meiner Welt, im Pool.“