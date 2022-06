Schwimm-Ass Auböck als Dritter ins WM-Halbfinale über 200 Meter Kraul

Felix Auböck ist einen Tag nach dem undankbaren vierten Platz bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest als starker Dritter über 200 m Kraul ins Halbfinale eingezogen. Der 25-Jährige schwamm am Sonntagvormittag solide 1:45,84 Minuten und blieb damit nur 14 Hundertstelsekunden über seinem österreichischen Rekord. Im Semifinale am Sonntag (etwa 19.10 Uhr) geht es für den Niederösterreicher um den Einzug ins Finale am Montagabend.