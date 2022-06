Zahlen bitte! Wer wirklich im Geld schwimmt

Stolz ließ der internationale Schwimmverband FINA verkünden, dass er bei der WM in Budapest einen Weltrekord erstmals mit 50.000 Dollar belohnen werde. 50.000! Beim Auftakt der neuen umstrittenen saudi-arabischen Golfserie erhielt Bernd Wiesberger für Rang 43 fast drei Mal so viel. Und in der englischen Premiere League gelten 50.000 Pfund als wöchentliches Basis-Gehalt für Kicker der mittleren Kategorie.