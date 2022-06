Schwimm-WM: Ein zarter Neuanfang nach der Rogan-Jukic-Ära

Man erahnt die Dimension der Aufgabe, wenn man einen Blick in den ewigen Medaillenspiegel wirft. Sechs Medaillen – drei in Silber, drei in Bronze – haben Österreichs Schwimmer in der bald 50-jährigen Geschichte von Weltmeisterschaften auf der Langbahn erobert. Der bisher letzte Podestplatz, Rang drei von Brustschwimmerin Mirna Jukic, liegt 13 Jahre zurück.

Jene Medaille markiert rückblickend das Ende einer großen Generation, die Rot-Weiß-Rot in einer echten Weltsportart glänzen ließ. Athleten wie Jukic oder Markus Rogan verstanden es zudem auch außerhalb des Schwimmbeckens, nicht unterzugehen. Das gefiel Verband und dessen Werbepartnern, die über viele Jahre eifrig einzahlten.