Schwimm-WM: Auböck verpasste Bronze nur um wenige Zentimeter

Doch im Finale sollte der österreichische Schwimmstar dann ein olympisches Déjà-vu erleben: Auch bei den Sommerspielen in Tokio war Auböck vor knapp einem Jahr als Mitfavorit ins Finale gestartet, damals hatte er als Vierter knapp die angepeilte Medaille verpasst.

Spätes Überholmanöver

In Budapest erlebte er diese Enttäuschung nun ein zweites Mal. 27 Hundertstel fehlten dem 25-Jährigen am Ende auf den dritten Rang, das entspricht einer Armlänge. Auf den letzten Metern war der Brasilianer Guilherme Costa noch am Österreicher vorbei gezogen.

Gold und Silber wären im Finale ohnehin außer Reichweite gewesen. Der Australier Elijah Winnington, der sich den WM-Titel sicherte, und der deutsche Jungstar Lukas Märtens hatten offensichtlich den Vorlauf zum Einschwimmen genutzt und noch nicht alle Karten aufgedeckt. Im Kampf um die Medaillen zog das Duo von Beginn an weg und ließ die Konkurrenten weit hinter sich.

Schwacher Trost

Felix Auböck ging das Finale – wie gewohnt – eher kontrolliert an und vertraute seinem langen Atem. Nach 300 Metern hatte sich der Österreicher bereits auf den dritten Rang geschoben und schien einer Medaille entgegenzukraulen. Doch ausgerechnet auf den letzten zwei Längen, die eigentlich die Domäne des 25-Jährigen sind, gab Auböck den Stockerlplatz noch aus der Hand. Dass er in 3:43:58 Sekunden abermals einen neuen österreichischen Rekord aufstellen konnte, war für ihn kein Trost.

„Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Einfach scheiße“, meinte der Niederösterreicher unmittelbar nach dem Rennen. „Es ist wieder so knapp am Ziel vorbei.“

Die Bestzeit hätte ihn nicht zusätzlich unter Druck gesetzt, versicherte der Kurzbahnweltmeister von 2021. „Der Vorlauf ist egal, das bringt mir jetzt nichts“, sagte Auböck. Andererseits zeigte ihm der österreichische Rekord auch, dass er in der Lage ist, im entscheidenden Moment noch einmal zuzulegen.

Neue Chancen

„Ich bin persönliche Bestzeit geschwommen und kann deshalb nicht ganz unzufrieden sein“, meinte Auböck. „Ich schwimm lieber Bestzeit und werde Vierter, als ich werde mit einem schlechten Rennen Vierter. Im Endeffekt ist es halt dann wieder ein vierter Platz für mich.“

Viel Zeit für Katzenjammer bleibt freilich nicht. Auf Felix Auböck warten bei dieser Langbahn-Weltmeisterschaft in Budapest noch weitere Auftritte und Medaillenchancen. „Es geht weiter. Aber wie weiß ich noch nicht“, gesteht er.