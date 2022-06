Synchronschwimmen: Vasiliki Alexandri bei der WM auf Rang 5

Auf der Margareteninsel in Budapest strahlte Vasiliki Alexandri am Samstagnachmittag mit der Sonne um die Wette. Die 24-Jährige überzeugte bereits in der Qualifikation mit ihrer Technischen Kür und erreichte im Finale den soliden fünften Platz mit 88.9841 Punkten.

Siegerin wurde Yukiko Inui aus Japan mit 92.8662 Punkten. Silber ging an Marta Fiedina (UKR), vor der Griechin Evangelia Platanioti.

Die Choreografie erstellte Vasiliki für ihren Solo-Bewerb mit Unterstützung ihrer Schwestern selbst und suchte sich dazu ein griechisches Lied aus.

Am Montag beginnt für sie die Vorrunde in der Freien Kür und damit ein weiterer Anlauf auf einen Podestplatz.

Medaillenhoffnung am Sonntag

Ihre Schwestern Anna-Maria und Eirini Alexandri schafften am Freitag ebenfalls den Sprung vom Vorkampf ins Finale der Technischen Kür. Dabei knackten sie einmal mehr die 90-Punktemarke (90,2869) und dürfen sich dank eines starken dritten Platzes sogar Medaillenhoffnung für das Finale am Sonntag ausrechnen.

„Die Medaillen sind unser Ziel und unser Traum“, sagten Anna-Maria und Eirini nach ihrer gelungenen Vorstellung. Eirini war ziemlich überrascht, dass der Auftritt „so schnell vorbei“ ging und sie „überhaupt nicht müde“ waren.