Schwimm-Studentin Kahler: Über das Uni-Leben und Kumpel Auböck

Wellen im Wasser beschreiben das Leben von Marlene Kahler am besten. In den letzten Tagen durchlebte sie mit ihrem engsten Freund Felix Auböck dessen Höhen und Tiefen.

„Egal was passiert, du bist immer meine Nummer eins“, sagte die 21-Jährige in einem ruhigen Moment zu Auböck, der über die 400 Meter Freistil knapp eine Medaille verpasste. „Felix ist einer, der gern seine Gedanken für sich behält. Der vierte Platz hat ihn aber noch stärker gemacht, weil schau dir an, jetzt schwimmt er wieder in einem Finale.“ Am Montag belegte Auböck Rang 5 und schwamm erneut österreichischen Rekord.

Für die Niederösterreicherin waren die vergangenen zwölf Monate gleicherweise ein Auf und Ab.