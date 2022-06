Da bleibt einem die Luft weg: Die Überraschungen der Schwimm-WM

„Wir können es nicht glauben, dass wir unser Ziel erreicht haben“, sagt Eirini Alexandri nach der emotionalen Medaillenzeremonie in der Technischen Kür am Sonntag. Gemeinsam mit Schwester Anna-Maria gewann die Synchronschwimmerin die allererste WM-Medaille in ihrem Sport für Österreich. Drillingsschwester Vasiliki erreichte souverän in ihren zwei Solo-Bewerben jeweils den fünften Platz.