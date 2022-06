Bange Momente bei der Schwimm-WM in Budapest

Positiver Blick nach vorn

Mit Blick auf die EM in Rom im August hatte Alexandri allen Grund zur Zuversicht. „Es sind meine besten Platzierungen“, sagte die Kunstschwimmerin. Der fünfte Platz sei etwas „extrem Gutes“ und nicht selbstverständlich, „vor allem für den österreichischen Sport“, betonte sie. Österreich gehöre im Synchronschwimmen zu den Top-Ländern. Ihre Drillingsschwestern Anna-Maria und Eirini hatten bei der WM bereits Bronze in der Technischen Kür geholt und greifen am Donnerstag nach der nächsten Medaille.

Gold ging im Solo-Bewerb in Abwesenheit der russischen Topfavoriten, die aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine ausgeschlossen worden waren, wie schon in der Technik-Kür an die Japanerin Yukiko Inui (95,3667). Silber holte auf der Margareteninsel in der ungarischen Hauptstadt erneut die Ukrainerin Marta Fiedina (93,8000) vor der Griechin Evangelia Platanioti (91,7676).