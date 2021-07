Von wegen Dumpfgummis: Kiesenhofer und Auböck als kluge Köpfe

Kiesenhofer tüftelt oft wochenlang an der optimalen Sitzposition. Und zugleich akribisch an ihrem Sportgerät. Aber dass sie für Österreich den seit 125 Jahren ersten Rad-Olympiasieg einfahren würde – damit hatte auch die an der technischen Hochschule Lausanne als Expertin für partielle Differenzialgleichungen tätige Frau Doktor der Mathematik nicht gerechnet.