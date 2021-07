Staunen nach Sensations-Gold: "Kiesenhofers Gleichung geht auf"

Nachrichtenagentur Reuters:

"Mathematiklehrerin Kiesenhofer schult niederländische Meister. Von Zeit zu Zeit erzählt Olympia eine Geschichte des Unerwarteten, ein Außenseiter, der sich entgegen allen Wahrscheinlichkeiten durchsetzt. Aber der Sieg von Anna Kiesenhofer im Straßenrennen der Frauen ist nur schwer zu überbieten."

TV-Sender Eurosport (Experte Rolf Aldag):

"Der Sieg war so was von verdient. Sie hat all ihren Mut zusammengenommen und die Startattacke nach Hause gebracht. Dabei hat Anna auch ein wenig davon profitiert, dass die anderen es ihr nicht zugetraut haben."