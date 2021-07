Nach Olympia-Gold: "Sie ist nicht hingefahren, um nur dabei zu sein"

„Vor allem die Hitze in Japan hat sie in der Vorbereitung beschäftigt. Sie hat im Sommer mit Pulli und Jacke trainiert, um auf 39 Grad Körpertemperatur beim Radfahren zu kommen“, erzählt Christine Kiesenhofer. Die Berge in der Schweiz seien das perfekte Terrain für die Einzelkämpferin gewesen.

Vor allem die mentale Stärke habe sie am Sonntag voll ausspielen können, sind sich Mama und Schwester sicher. „Das Beste, was sie machen konnte war, gleich auszureißen und vorne wegzufahren. Sie fühlt sich im Feld nicht wohl und ist am Berg extrem stark“, schwärmt die Mutter. Ob sie 41 Kilometer vor dem Ziel, als sie die letzten beiden Verfolgerinnen abschüttelte, noch Zweifel am Sieg ihrer Tochter hatte? „Ich habe befürchtet, dass eventuell die starken Holländerinnen als Gruppe aufholen können“. Aber diese Sorge war zum Glück unbegründet.