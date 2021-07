Auböck nach Olympia-"Blech": "War das Beste, was ich abliefern konnte"

Es sei eine schwierige Saison gewesen, in dem er im Februar einen Trainerwechsel von Balasz Fehervari und der Südstadt zu Dirk Lange nach Graz gemacht hat. Beim deutschen Starcoach lief es aber noch nicht so rund. Rothbauer: "Der Knoten ist bis jetzt noch nicht aufgegangen. Aber es waren vereinzelt ein paar Sachen, die gut waren, in denen ich mich verbessert habe. Wir sind noch dabei, das ins Rennen umzusetzen." Die Hoffnung ist, dass das exakt bei seinem Olympia-Auftritt dann auch klappt.

So oder so, die Änderung in seiner Betreuung bereut der 23-Jährige nicht. "Es war nicht nur trainingstechnisch ein Wechsel, sondern auch generell das Umfeld - neue Stadt, neue Leute kennenlernen, eigene Wohnung, neues Bad. Das sind alles Sachen, die positiv reinfließen nach acht Jahren Südstadt Bahn 1. Allein wegen dem hat es sich ausgezahlt."