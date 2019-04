Shanghai bis Wien: Die 5 Highlights des Sportwochenendes

EBEL-Finalserie: Auftaktsieg für Capitals

Es war ein hart umkämpftes und hitzig geführtes erstes Duell in der Finalserie um den österreichischen Eishockey-Meistertitel. Vor 5.550 Zuschauern in Wien-Kagran schenkten sich die Vienna Capitals und der KAC nichts. Und nur 40 Stunden nach dem erfolgreichen Halbfinal-Thriller gegen Salzburg feierten die Wiener schlussendlich einen 3:2-(2:0,0:1,0:1;1:0)-Heimsieg nach Verlängerung und stellten in der "best of seven"-Serie auf 1:0. Weiter geht es am Dienstag (19.15 Uhr) in Klagenfurt.