An Spitze behauptet: Liverpool nahm auch Hürde Chelsea

Manchester City hatte sich bei Crystal Palace zuvor für die 2:3-Heimniederlage im Herbst revanchiert. Raheem Sterling erzielte nach einer Viertelstunde und in der 63. Minute die ersten beiden Tore für City. Gabriel Jesus fixierte in der Nachspielzeit den Sieg. Den Treffer für die Gastgeber erzielte Luka Milivojevic (81.) per Freistoß. ManCity siegte in der Premier League damit zum neunten Mal in Folge.