2:1 gegen Mattersburg - Rapid baut Siegesserie aus

Viele ungenützte Chancen

Nach der Pause erinnerte Christoph Knasmüllner an seinen Auftritt als Chancentod vom Tivoli: Aus vier Metern setzte der Spielmacher eine Murg-Flanke über das Tor (48.). Aber die Wiener waren nun viel aggressiver. Der starke Stefan Schwab erkämpfte den Ball, über mehrere Stationen und – natürlich – Murg gelangte dieser zu Knasmüllner, der die Ruhe behielt – 1:0 (53.). Bei einem Badji-Kopfball war die Vorentscheidung nahe, Casali hielt stark. Das 2:0 fiel fünf Minuten später. Badji hatte den Ball erkämpft, Knasmüllner bedankte sich bei Murg per Assist und der beste Spieler am Feld traf (60.).

Weil viele Chancen vergeben wurden, wurde es nach dem 2:1 durch Alois Höller sogar noch kurz spannend (89.).

"In Hälfte zwei war es zu sehen: Wir können unglaublich gut Fußball spielen", lobte Kühbauer.