Heimsieg gegen Sturm Graz: Salzburg marschiert weiter

Die Salzburger starteten gut in die Partie, hatten in der neunten Minute aber Pech. Gulbrandsen wurde von Anastasios Avlonitis im Strafraum gefoult, die Pfeife von Schiedsrichter Julian Weinberger blieb aber stumm. Für den Norweger war es doppelt bitter, war ihm doch auch schon beim 5:1-Kantersieg gegen die Wiener Austria zum Start der Meistergruppe ein klarer Elfmeter vorenthalten worden. Pech klebte zwei Minuten später auch Takumi Minamino an den Füßen, dessen gefühlvoller Heber aus leicht abseitsverdächtiger Position an der Stange landete.

Lema bringt Sturm in Führung

Mit Fortdauer der ersten Hälfte kamen die Grazer besser in die Partie, hielten dagegen und machten den mit Feldvorteilen ausgestatteten "Bullen" mit ihrem extremen Forechecking das Leben schwer. In der Offensive konnten sich die Grazer auch in Szene setzen, ein Schuss (25.) und Kopfball (36.) aus guter Position von Lukas Grozurek fielen noch zu schwach aus. Die Gäste-Führung folgte aber prompt und fiel unter tatkräftiger Mithilfe der Salzburger. Nach einem schlechten Einwurf von Andreas Ulmer verlor der für den gesperrten Diadie Samassekou auf der Sechserposition aufgebotene Zlatko Junuzovic einen Zweikampf mit Sandi Lovric und dessen Zuspiel verwertete Lema am Elfer überlegt.