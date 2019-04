Trotz klarem Chancenplus: LASK nur 0:0 gegen St. Pölten

Die mit den zuletzt gesperrt gewesenen Christian Ramsebner und Reinhold Ranftl angetretenen Linzer benötigten vor 5.183 Zuschauern nach den jüngsten Misserfolgen etwas Zeit, um in die Partie zu finden. Dann waren sie innerhalb kürzester Zeit aber gleich dreimal brandgefährlich. Riegler parierte einen Goiginger-Schuss (21.), rettete bei einem Klauss-Kopfball (22.) in höchster Not und wehrte auch einen Michorl-Schuss (23.) ab. St. Pölten wurde nur aus einer Standardsituation gefährlich. Alexander Schlager fischte einen Ambichl-Freistoß aus dem Kreuzeck (29.). Kurz vor der Pause schwächten sich die Niederösterreicher selbst. Der seit der 33. Minute mit Gelb belastete Ljubicic unterband mit einem Foul an Ranftl einen Konter und sah dafür zurecht die Ampelkarte.