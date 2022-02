Von Fritsch bis Pöltl: Österreichische Meilensteine im US-Sport

Der NHL-Pionier

Der 12.Oktober 2003 war ein geschichtsträchtiger Tag für den österreichischen Eishockey-Sport. Christoph Brandner erzielte als erster Österreicher einen Treffer in der NHL. Der Angreifer der Minnesota Wild war nicht der erste rot-weiß-rote Crack in der besten Eishockey-Liga der Welt. Goalie Reinhard Divis gab am 7. April 2002 im Tor der St. Louis Blues sein NHL-Debüt.