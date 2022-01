Als ein österreichischer Super-Bowl-Sieg dem KURIER 18 Zeilen wert war

Aus Wembley-Toni wurde Texas-Tony. Nur mit dem Unterschied, dass Fritsch seine zwei Tore beim 3:2-Sieg im Londoner Freundschaftsspiel gegen England (1965) bloß in Österreich Popularität beschert hatten. In den USA hingegen machte ihn der Erfolg mit dem Eierlaberl so bekannt, dass er in nordamerikanischen Sendern nationswide zur dollarträchtigen Werbefigur wurde.

Mit derselben Schusskraft, die in Österreich wiederholt eher belächelt worden ist, wenn er den Ball von einem Eckfahnl zum anderen gedroschen hatte, wurde er in den USA zur Sensation. Mit der sich auch ein schlitzohriger Manager namens Bob Kap (vormals Kaperovic) zu dessen beträchtlichem finanziellen Vorteil brüstete. Kap hatte Fritsch in Wien entdeckt. Und später noch den ehemaligen Teamverteidiger Toni Linhart (Sport-Club, Vienna) zu den Baltimore Colts gebracht.

Fritschs frühere Rapid-Kollegen vermuteten – worunter Toni litt – maßlose Übertreibungen. Die Wiener Medien verweigerten wegen vermeintlicher Münchhausen-Storys Dienstreisen zum Super-Bowl-Champion. Worauf ich Monate später meinen ersten US-Flug selbst finanzierte. Toni dankte es mir, indem er mich in Dallas als seinen besten Freund vorstellte und ich mit dem Privileg belohnt wurde, ein Match unmittelbar hinter der Spielerbank der Cowboys stehend miterleben zu dürfen. Während 60.000 – unter ihnen der spätere US-Präsident Gerald Ford – im Texas-Stadium der Cowboys-Auftritt von den Tribünensitzen riss.