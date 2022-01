Kein Österreicher war beim NHL-Debüt so jung wie Marco Rossi

Eine Sekunde war Marco Rossi in seinem ersten NHL-Spiel gerade einmal auf dem Eis, da trat der 20-Jährige bereits in Erscheinung. Vom Bully weg wurde der Österreicher von seinem Gegenspieler gefoult und holte so eine zweiminütige Überzahl für Minnesota Wild heraus.

Eine Szene, die das Debüt des Vorarlbergers in der besten Liga der Welt durchaus sinnbildlich beschreibt. Marco Rossi war mittendrin statt nur dabei. 16:19 Minuten Eiszeit gewährte Headcoach Dean Evason seinem neuen Schützling beim 3:2-Sieg der Minnesota Wild bei den Boston Bruins.

Von den sechs österreichischen Feldspielern, die es neben Goalie Reinhard Divis vor Rossi in die NHL geschafft hatten, durfte nur einer bei seinem Debüt länger spielen: Thomas Vanek – und das um gerade einmal drei Sekunden.