Welche Rolle spielt dabei Neid?

Um reich zu werden, spielt Neid keine Rolle. Es gibt eine Studie, die Reiche in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA verglichen hat. Am geringsten ist Neid in den USA ausgeprägt, dann kommen die Briten. Das liegt auch daran, dass u.a. in den USA jeder Bürger zum Finanzamt gehen kann und gewisse Finanzdaten von jedem anderen Bürger abfragen kann. In vielen Ländern Europas sind Geld und das Einkommen komplett tabu. Die meisten Menschen kennen keine Reichen, distanzieren sich aber über Neid von ihnen. Man gönnt es diesen Personen nicht, weil man nicht glaubt, dass sie durch legale Tätigkeiten reich geworden sind.

Sind daher viele oft schadenfroh, wenn ein Reicher scheitert?

Das ist oft zu erkennen in unserer Gesellschaft. In den USA ist Scheitern viel akzeptierter. Der Schaden wird dort auch als Chance angesehen.

Ist es daher eine logische Folge, dass Reiche öffentlichkeitsscheu sind?

Es gibt diesen Habitus bei Reichen hierzulande, die ihren Reichtum eher verstecken und ganz bewusst bescheiden leben. Lieber deutsche Limousine anstatt Bentley. Der Luxusbegriff ist hierzulande außerdem ganz anders besetzt, als in Amerika oder Asien.

Was meinen Sie damit?

Schauen Sie mal in ein englischsprachiges und in ein deutschsprachiges Lexikon, was Luxury bzw. Luxus heißt. Im Deutschen wird dieser Begriff oft beschrieben mit etwas, das unnötig ist. Im Englischen ist es auf der semantischen Ebene verknüpft mit etwas Besonderen, das hohe Qualität besitzt. Es ist viel positiver besetzt.