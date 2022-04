Boris Becker bis Mike Tyson: Wenn Sportstars ihr Vermögen verjubeln

Boris Becker ist schuldig in vier von 24 Anklagepunkten, wie die Geschworenen am Gericht in London vor drei Wochen feststellten. So soll der 54-Jährige der Insolvenzbehörde etwa nicht mitgeteilt haben, dass er in seiner Heimat Leimen noch eine Immobilie besitzt und verschwiegen haben, dass er über Aktien verfügt. Am Freitag erfährt der ehemalige Tennisstar, ob er ins Gefängnis muss.