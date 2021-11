Das Erbe des Unvergessenen: Der Tod Maradonas und seine Folgen

Um jetzt an Geld zu kommen und die Schulden abzutragen, müssen seine fünf Kinder nun Maradonas Nachlass versteigern. Dabei geht es neben Trophäen, Bällen und alten Trikots auch um ein Anwesen im Nobel-Viertel von Buenos Aires, das Maradona seinen Eltern in den 80er-Jahren geschenkt hat. Die Gebote hierfür sollen bei rund 780.000 Euro starten. Allerdings ist der Zustand des Hauses in Villa Devoto, einem vornehmen Stadtteil in Buenos Aires, sehr schlecht, das Anwesen wurde seit Jahren nicht mehr gepflegt.

Nicht versteigert werde jedoch die Sammlung an Trikots und Auszeichnungen. Dies mit der Begründung, dass es sich um Dinge mit emotionalem Wert handelt. Es wird auch eine Wohnung in Mar del Plata verkauft.