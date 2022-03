Russische Sportler riskieren Verfolgung, weil sie gegen den Krieg sind

Artemi Panarin

Der Offensivspieler ging in der Vergangenheit noch viel mehr in die Offensive als sein Landsmann Ovechkin. Internationale Medien verwenden Panarin oft als Beispiel, was es für Konsequenzen haben kann, sich gegen Putins Politik auszusprechen. Der Russe ist ein ausgesprochener Anhänger von Kremlkritiker Alexej Nawalny. Er wurde daraufhin in Russland wegen eines angeblichen Gewaltverbrechens strafverfolgt, für viele nur die Antwort des russischen Regimes auf die Kritik. Über den Einmarsch in der Ukraine hat er zunächst noch nichts veröffentlicht. Die „Militäroperation“ in der Ukraine als Krieg zu bezeichnen gilt mittlerweile als Verbrechen in Russland. Viele Personen in der Öffentlichkeit hüten sich. Auch viele Kulturschaffende.

Nikita Zadorow: "No War"

Ein weiterer russischer Eishockeyspieler in Nordamerika postete seine Ablehnung gegen den Krieg auf Social Media. Auf Instagram schrieb Nikita Zadorow von den kanadischen Calgary Flames auf einen schwarzen Hintergrund: „No War“ und darunter: „Stoppt das!“