"Auf Mission für mein Land": Ukrainische Tennisspielerin unterstützt Armee

Die in Monterrey als Nummer 1 gesetzte Ukrainerin überzeugte sportlich vor allem mit einem starken Aufschlag und trifft in der zweiten Runde auf die bulgarische Qualifikantin Viktoriya Tomova. Doch der Sieg bleibt ihr aus ganz anderen Gründen in Erinnerung: "Es ist etwas Besonderes wegen dem, was wir gerade in der Ukraine durchmachen, es ist erschreckend", sagte Svitolina nach dem Match. "Es ist sechs Tage her und alle ukrainischen Tennisspieler und Ukrainer, die vor Ort sind, wir sind wirklich erschrocken über das, was passiert."