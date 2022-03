Ukraine-Krieg: Russland verschwindet von der Landkarte des Sports

Der russische Verband kritisiert die Sanktionen scharf. Der Ausschluss sei „ausdrücklich diskriminierend“, heißt es. Der RFS behalte sich das Recht vor, die Entscheidung von FIFA und UEFA gemäß dem internationalen Sportrecht anzufechten.

In der Leichtathletik wurden Athleten, Betreuer und Offizielle aus Russland und Belarus mit sofortiger Wirkung von allen Veranstaltungen der Leichtathletik-Weltserie ausgeschlossen. Dazu gehören die Hallen-WM im März in Belgrad, die Freiluft-WM im Juli in Eugene/USA sowie die Mannschafts-WM im Gehen in Muscat, die am Freitag in Oman beginnt.

Die restliche Ski-Saison wird ebenfalls ohne russische Beteiligung stattfinden. Das gesamte Team wurde genau wie jenes aus Belarus von allen FIS-Bewerben ausgeschlossen. „Es kann keinen friedlichen Wettstreit geben, während Zivilisten sterben, ukrainische Sportler als Soldaten ihre Heimat verteidigen und die Sicherheit von Athletinnen und Athleten nicht gewährleistet ist“, nahm auch ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober dazu Stellung, „der ÖSV unterstützt vollumfänglich die Linie des IOC und der FIS.“