"Papa, wohin gehst du?" Wenn ukrainische Sportler in den Krieg ziehen

Über Politik redet das Paar mit seinen drei Kindern schon lange nicht mehr, "weil wir sonst unsere Familie ruiniert hätten". Stachowski sagt gegenüber Sky News, dass er kämpfen werde, obwohl er keine militärische Ausbildung und nur "private Waffenerfahrung" habe. "Ich sehe keinen Grund, weshalb die Mehrheit meiner Landsleute ihr Leben riskieren muss, um ihre Familien zu schützen und sie in Sicherheit zu bringen, während ich nur dabei zuschauen werde."

Sein Vater und sein Bruder, beide Chirurgen, "schlafen im Luftschutzkeller und tun, was sie tun müssen: Sie ziehen in den Krieg", sagt Stachowski. Am Dienstag schrieb der 36-Jährige auf Twitter: "Tag 2 in Kiew beginnt. Die Menschen um mich herum sind guter Dinge. Niemand ist bereit, aufzugeben".