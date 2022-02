Witali Klitschko: Vom Boxer zum Volksbürgermeister

Eben diese Tugenden verhalfen „Dr. Eisenfaust“, so der Kampfname des 2,01 Meter großen Hünen, zu langjährigen Erfolgen im Ring. 47 Profikämpfe bestritt er zwischen 1996 und 2013, 45 gewann er, 41 Mal durch K.o. Als amtierender Weltmeister verabschiedete sich Witali Klitschko in die wohl verdiente Sportpension.

Nach dem Ende seiner Box-Karriere hielt es ihn aber nicht lange im Schaukelstuhl. An die Erfolge im Ring knüpfte der seit dem vergangenen Juli 50-Jährige nahtlos auf einer anderen Bühne an. Die Weichen für eine politische Karriere stellte er bereits als aktiver Sportler. So kandidierte Klitschko 2006 und 2008 für das Amt des Kiewer Bürgermeisters. Im April 2010 wurde er dann zum Vorsitzenden der pro-westlichen Partei UDAR gewählt und im Jahr 2013 deren Präsidentschaftskandidat. Diese Kandidatur zog er jedoch 2014 zurück, um sich auf die Wahl zum Kiewer Bürgermeister zu konzentrieren. In demselben Jahr gelang ihm dann auch der Einzug ins Rathaus.