Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Halbfinaltag in Wimbledon: Ein Königreich für Traum-Duelle

Die heutigen Halbfinalpartien in Wimbledon sind attraktiv wie kaum zuvor. Es gibt zwei Premieren, eine Nummer eins und einen Dauerbrenner.
10.07.2026, 10:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Größte: Novak Djokovic peilt seinen 25. Major-Titel an.

Es ist ein Halbfinale voller Gegensätze, voller Widersprüche. Es sind Spiele, die an Attraktivität kaum zu überbieten sind. Ein Herr tritt erst zum achten Match auf Grand-Slam-Ebene an, ein anderer hat bereits 409 gewonnen.

Fery-Tale: Ein Königreich für einen Newcomer

Arthur Fery, Nummer 114 der Welt, absolviert  bei seinem erst zweiten Grand-Slam-Turnier das Halbfinale. Die Briten stehen auch am Freitag bedingungslos hinter ihrem neuen Liebling, der gegen  Alexander Zverev spielt (14.30 MESZ, Amazon Prime) und schon jetzt eine historische Glanzleistung vollbrachte. Denn vor ihm war es erst drei Spielern gelungen, mit einer Wild Card ausgestattet in ein Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen.

Vorbild Ivanisevic

Und das waren große Herren: Der Kroate Goran Ivanisevic gewann als Nummer 125 im Finish seiner Karriere in Wimbledon 2001 doch noch seinen heiß ersehnten Major-Titel. Im Halbfinale endeten das Bestreben von Jimmy Connors, der 1991 mit fast 39 bei den US Open Euphorie entfachte, und Henri Leconte, der ein Jahr später bei den French Open ebenfalls für Begeisterung in der Heimat sorgte. Für den Deutschen Zverev ist es übrigens auch das erste Wimbledon-Halbfinale.

Nach 5 Stunden: Djokovic kämpft sich ins Halbfinale von Wimbledon

Und dann gibt es noch Novak Djokovic, der sich mit 39 Jahren zum ältesten Grand-Slam-Sieger der Geschichte küren kann. Und zum erfolgreichsten – schafft er den 25. Streich, ist er die alleinige Nummer eins (Margaret Court hält ebenso bei 24). Dazu muss der Serbe, der seit neun Jahren in Wimbledon zumindest immer das Halbfinale erreichte, am Freitag (wie bei den Australian Open) den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Jannik Sinner schlagen und auch am Sonntag zum achten Mal triumphieren. Dann wäre er mit Roger Federer Rekordmann. Das Duell startet nach der Partie von Zverev gegen Fery. 

News vom Tennis im KURIER

Die heutigen Halbfinalpartien in Wimbledon sind attraktiv wie kaum zuvor. Es gibt zwei Premieren, eine Nummer eins und einen Dauerbrenner.
Weiterlesen
Karolina Muchova steht in ihrem zweiten Grand-Slam-Finale. Nach ihrem dramatischen Sieg über Coco Gauff trifft sie jetzt dort auf ihre tschechische Landsfrau Linda Noskova.
Weiterlesen
Im Viertelfinale endete der Traumlauf der erst 16-jährigen Anna Pircher im Juniorinnen-Bewerb von Wimbledon. Jetzt geht es weiter nach Kitzbühel.
Weiterlesen
Arthur Fery ist erst der vierte Spieler, der mit einer Wild Card in ein Grand-Slam-Halbfinale einzog. Jetzt trifft er in Wimbledon auf Alexander Zverev.
Weiterlesen
Die Briten haben endgültig einen neuen Tennis-Helden: Artur Fery besiegte auch den Italiener Flavio Cobolli und steht im Halbfinale des Rasenklassikers von Wimbledon. Dort wartet Alexander Zverev.
Weiterlesen
KURIER Tennis Magazin 2026: Tennisspieler posieren vor Tennisnetz.
Wimbledon Alexander Zverev Novak Djokovic
kurier.at, hot  | 

Kommentare