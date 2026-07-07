Nach 5 Stunden: Djokovic kämpft sich ins Halbfinale von Wimbledon

Novak Djokovic steht nach einem Kraftakt gegen Felix Auger-Aliassime im Halbfinale von Wimbledon. Der 39-Jährige setzte sich nach mehr als 5 Stunden gegen den Kanadier mit 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4) durch und darf weiter vom achten Triumph in Wimbledon träumen.

Der Altmeister kam besser ins Spiel. Nach knapp 70 Minuten sicherte sich Djokovic im Tiebreak den ersten Satz. Im zweiten behielt dann Auger-Aliassime souverän die Oberhand - 3:6..