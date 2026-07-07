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Tennis

Nach 5 Stunden: Djokovic kämpft sich ins Halbfinale von Wimbledon

Novak Djokovic bewies im Viertelfinale von Wimbledon gegen Felix Auger-Aliassime Kämpferherz. In fünf Sätzen behielt der Routinier die Oberhand.
Alessandro Righi
08.07.2026, 00:02

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Wimbledon

Novak Djokovic  steht nach einem Kraftakt gegen Felix Auger-Aliassime im Halbfinale von Wimbledon. Der 39-Jährige setzte sich nach mehr als 5 Stunden gegen den Kanadier mit  7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4) durch und darf weiter vom achten Triumph in Wimbledon träumen.

Der Altmeister kam besser ins Spiel. Nach knapp 70 Minuten sicherte sich Djokovic im Tiebreak den ersten Satz. Im zweiten behielt dann Auger-Aliassime souverän die Oberhand - 3:6..

Ein Krimi bis zum fünften Satz

Djokovic schlug nach weiteren 62 Minuten mit 6:3 zurück. Marginal kürzer brauchte sein kanadischer Herausforderer im vierten Satz, war da im Tiebreak mit drei Punkten voran. Damit war klar: Es muss auf dem heiligen Rasen des Centre Courts einen fünften Satz geben.

Es war der lange Atem Djokovic', der für das Weiterkommen sorgte. Der 39-Jährige spielte im Tiebreak ab dem Zwischenstand von 4:2 seine gesamte Klasse und Erfahrung aus. Den Tiebreak gewann er mit 10:4.

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Im Halbfinale trifft der serbische Superstar auf den Top-gesetzten Italiener Jannik Sinner, der den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP-74.) in drei Sätzen abfertigte. Das Spiel findet am Freitag statt.

Novak Djokovic Wimbledon
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