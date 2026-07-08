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Wimbledon

Fery-Tale: Ein Königreich für einen Newcomer

Die Briten haben endgültig einen neuen Tennis-Helden: Artur Fery besiegte auch den Italiener Flavio Cobolli und steht im Halbfinale des Rasenklassikers von Wimbledon. Dort wartet Alexander Zverev.
Harald Ottawa
08.07.2026, 18:40

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TENNIS-GBR-WIMBLEDON

Nur mit einer Wild Card im Bewerb, vor dem ersten Aufschlag nicht in den Top 100 - und nun der große Local Hero von Wimbledon. Arthur Fery setzte sein Märchen fort und steht bereits im Halbfinale, wo am Freitag Deutschlands Superstar Alexander Zverev wartet. 

Der Brite schlug im Viertelfinale den italienischen Kitzbühel-Starter und Paris-Finalisten Flavio Cobolli ganz klar mit 6:4, 7:6,  6:0. Pikant: Fery hat wirklich ein Heimspiel, wohnte er doch bereits nur wenige Gehminuten von der Anlage entfernt. 

Fairy Tale in Wimbledon: Fery schreibt das britische Sommermärchen

Alexander Zverev steht ebenfalls zum ersten Mal im Halbfinale der All England Championships. Einen Monat nach seinem French-Open-Triumph in Paris besiegte der 29-Jährige im Viertelfinale von London seinen Angstgegner Taylor Fritz überraschend glatt 6:4, 6:4, 6:2. Damit beendete Deutschlands bester Tennisspieler nach sieben Niederlagen am Stück die Negativserie gegen den Amerikaner. 

Im zweiten Halbfinale trifft ebenfalls am Freitag Jannik Sinner auf Novak Djokovic. 

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Wimbledon Alexander Zverev
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