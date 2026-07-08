Fery-Tale: Ein Königreich für einen Newcomer

Nur mit einer Wild Card im Bewerb, vor dem ersten Aufschlag nicht in den Top 100 - und nun der große Local Hero von Wimbledon. Arthur Fery setzte sein Märchen fort und steht bereits im Halbfinale, wo am Freitag Deutschlands Superstar Alexander Zverev wartet.

Der Brite schlug im Viertelfinale den italienischen Kitzbühel-Starter und Paris-Finalisten Flavio Cobolli ganz klar mit 6:4, 7:6, 6:0. Pikant: Fery hat wirklich ein Heimspiel, wohnte er doch bereits nur wenige Gehminuten von der Anlage entfernt.