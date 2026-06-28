Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Vor Wimbledon: Potapowa spricht über ihren Gesundheitszustand

Am Montag steigt Anastasia Potapowa in Wimbledon ein und sprach vorher über die jüngsten Wochen. Eine Trennung gab es auch.
Harald Ottawa
28.06.2026, 17:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wieder fit: Anastasia Potapowa

Anastasia Potapowa startet ohne Coach in ihr sechstes Wimbledonturnier. Österreichs Nummer eins hat sich von ihrem deutschen Trainer Henner Nehles getrennt. Dies hat die Weltranglisten-28. am Sonntag vor ihrem Erstrundenspiel gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (Montag, 4. Match nach 13 Uhr, Amazon Prime) verraten. „Ich bin nur mit meinem Sparringpartner Sebastian Pisano hier und einem Physio.“

Erneut Aufgabe: Was ist mit Potapowa los?
„Gutes Spiel für den Rasen“: Lilli Tagger debütiert in Wimbledon

Die 25-Jährige sprach auch über ihre Anpassungsprobleme auf Rasen und die zwei Aufgaben.  „Die ersten Wochen auf Gras waren nicht ideal, auch nicht vom Gefühl her. Ich hatte so viele Matches auf Sand. Es war wirklich schwer, mich an die Bedingungen zu gewöhnen“, erklärt Potapowa. 

Gesundheitlich hatte Potapowa ebenfalls Probleme, musste sowohl in 's-Hertogenbosch als auch in Berlin aufgeben. Auch die Aufgabe in Deutschland sei noch auf eine zuvor etwas übergangene Viruserkrankung zurückzuführen, widerlegte sie andere Eindrücke. „Ich dachte, der Virus geht weg und habe weitergespielt, das war ein großer Fehler. In Deutschland ist es mir schlechter gegangen, da hat mein Körper aufgegeben.“

News vom Tennis im KURIER

Am Montag steigt Anastasia Potapowa in Wimbledon ein und sprach vorher über die jüngsten Wochen. Eine Trennung gab es auch.
Weiterlesen
In Wimbledon könnte Altstar Novak Djokovic mit seinem achten Triumph den Rekord von Federer einstellen. Vor dem ersten Aufschlag sprach er über seine Rolle als Vater.
Weiterlesen
Das Williams-Comeback wird kritisiert, auch Doping und Preisgeld werden in Wimbledon wieder zum Thema. Der erste Aufschlag folgt am Montag.
Weiterlesen
In Wimbledon kam der 29-jährige Deutsche noch nie über das Achtelfinale hinaus. Vielleicht ist eine Rasenallergie der Grund. Ein bisserl so, wie wenn ein Segelpilot Höhenkoller hat.
Weiterlesen
Die 18-jährige Lilli Tagger fühlt sich bereit für das Debüt in Wimbledon. Die Osttirolerin startet bereits am Montag ins Turnier - ebenso wie Anastasia Potapowa und Sebastian Ofner.
Weiterlesen
Anastassija Potapowa Österreich Amazon Deutschland
kurier.at, Agenturen, hot  | 

Kommentare