„Gutes Spiel für den Rasen“: Lilli Tagger debütiert in Wimbledon
Mit Anastasia Potapowa, Lilli Tagger und Sebastian Ofner starten am Montag, dem ersten Tag der All England Tennis Championships in Wimbledon, gleich drei von vier Österreichern ins Turnier. Das Trio macht den Platz 8 zum ÖTV-Court, spielen doch Ofner (2. Match nach 13.00 Uhr/live Amazon Prime), Tagger und Potapowa unmittelbar hintereinander. Für Tagger ist es ihr erstes Wimbledon, Potapowa stand 2023 in Runde drei und Ofner 2017 und im Vorjahr.
Für die erst 18-jährige Tagger ist es ein Debüt auf dem „heiligen“ Rasen. „Wir spielen jetzt mittlerweile seit zwei Wochen auf Rasen. Ich freue mich schon riesig, dass das Turnier beginnt“, erklärte die Osttirolerin. „Auf Rasen zu spielen, ist immer was sehr Besonderes. Mir taugt's heuer sehr, es ist auch das erste Mal, dass ich bei den Großen auf Rasen mitspiele. Ich fühle mich gut und bin bereit.“
Tagger spielt gegen die Thailänderin Lanlana Tararudee (WTA-95.) und hat vom diesjährigen 3:6,0:6 in der dritten Quali-Runde bei den Australian Open noch eine Rechnung offen. „Ich glaube, sie spielt recht gut generell auf schnellen Belägen. Es wird sicher nicht leicht, aber auf jeden Fall ein machbares Match“, glaubt Tagger.
Früher hat sie Wimbledon immer daheim von der Couch aus verfolgt. „Ich kann es noch nicht ganz glauben, dass ich jetzt wirklich da bin und mitspiele“, meinte sie lachend. Und Österreichs große Zukunftshoffnung, die als aktuell Weltranglisten-83. so gut wie nie platziert ist, sieht ihr Spiel geeignet für Rasen. „Die Plätze taugen mir. Ich hab ein Spiel, das ich recht gut auf Rasen einsetzen kann. Natürlich gibt es noch extrem viel dazuzulernen, weil ich habe bis jetzt wenig auf Rasen gespielt.“
Kraus am Dienstag
Die als Nummer 27 gesetzte Potapowa trifft auf die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro, Sebastian Ofner auf den starken Serben Hamad Medjedovic. Am Dienstag feierte die Wienerin Sinja Kraus ihr Debüt im Hauptbewerb von Wimbledon. Die 24-Jährige spielt gegen die Spanierin Oksana Selekhmeteva.
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