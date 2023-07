Traum-Finale: Jungstar Alcaraz folgt Djokovic ins Wimbledon-Endspiel

In London kann man viele nützliche Dinge tun. Einen Harry-Potter-Rundgang machen, den Buckingham Palace bestaunen oder mit dem Doppeldeckerbus von Pub zu Pub fahren. Weniger sinnvoll ist es, gegen Novak Djokovic auf dem Centrecourt von Wimbledon anzutreten. Denn da gewann der Serbe am Freitag sein 44. Spiel in Folge.

➤ Mehr dazu: Superstar Djokovic steht im Wimbledon-Finale