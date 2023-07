Rekordjagd geht weiter: Superstar Djokovic steht im Wimbledon-Finale

Djokovic legte in seinem 46. Grand-Slam-Halbfinale bei sichtbar rutschigem Untergrund auf dem Centre Court fulminant los und heimste ein fr├╝hes Break ein. Dieses war am Ende auch f├╝r den ersten Satzgewinn entscheidend. Der zweite Durchgang gestaltete sich ├Ąhnlich, dem Serben gelang abermals ein fr├╝hes Break. In der Folge agierte er mit all seiner Routine und verbuchte stets die wichtigen Punkte, w├Ąhrend Sinner in den entscheidenden Momenten die n├Âtige Effizienz vermissen lie├č.